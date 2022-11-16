Жан Беленюк висловив своє невдоволення словами Томаса Баха на саміті G20.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та чинний народний депутат Жан Беленюк прокоментував резонансну заяву президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, який напередодні виступив проти відсторонення росіян від міжнародного спорту.

Реакцією на слова глави МОК український борець поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Я не можу зрозуміти, де заява головного олімпійця нашої країни з приводу цих слів? Де заява міністра молоді та спорту, постійно розповідає, що у них відмінна комунікація, вони працюють постійно 24 на 7 для допомоги українським спортсменам, для просування проукраїнської позиції?", - сказав Беленюк.

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Також у коментарі до свого посту Жан Беленюк додав, що українські спортсмени були шоковані словами президента МОК.

"Заява Томаса Баха - це шок для українських спортсменів, а відсутність реакції керівників українського спорту робить цей шок трагедією", - написав спортсмен.

Додамо, що напередодні президент МОК Томас Бах звернувся до світових лідерів на саміті G20, який проходить в Індонезії. Функціонер закликав відмовитися від практики відсторонення російських спортсменів через військову агресію і попросив включити пункт про "спортивну нейтральність" в підсумкову заяву після завершення саміту.

Раніше глава МОК заявляв, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри, відзначаючи при цьому, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

Однак у червні Томас Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" і унеможливлює "чесність проведення змагань".

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