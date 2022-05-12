Чемпіон Олімпіади-2020 Жан Беленюк підтримав жителів Херсона та області.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та чинний народний депутат Жан Беленюк підтримав жителів міста Херсон і заодно підколов російських загарбників.

У своєму Instagram знаменитий спортсмен опублікував фото, на якому він позує в чорній футболці з принтом кавуна і зверненням до окупантів: "Мій Херсон вам в рот не влізе".

"Травень. Час переходити на футболки", - підписав свій пост титулований спортсмен.

Підписники Беленюка оцінили нову футболку спортсмена і подякували за підтримку Херсона. За кілька годин пост зібрав понад 8 тисяч лайків.

Раніше УНІАН повідомляв, що легендарний екс-воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський, який зараз працює помічником у тренерському штабі Олександра Петракова в національній збірній України, потролив окупантів через російську мову.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли на територію Херсонської області 24 лютого з боку тимчасово окупованого Кримського півострова.

Російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум для проголошення так званої "ХНР".

7 травня Подоляк зазначив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" і "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації.

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