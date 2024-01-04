Зимова юнацька Олімпіада-2024 пройде з 19 січня по 1 лютого в Південній Кореї.

Зимові юнацькі Олімпійські ігри-2024 пройдуть без участі російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомили в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

"Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року", - йдеться в повідомленні прес-служби МОК.

Кваліфікаційний період на юнацьку Олімпіаду-2024 завершився в грудні 2023 року. Російські та білоруські спортсмени не змогли показати кваліфікаційні результати, оскільки були відсторонені через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала РФ.

Зимові юнацькі Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 19 січня по 1 лютого в провінції Канвондо, Південна Корея.

На ОІ-2024 серед юнаків буде розіграно 81 комплект нагород. У програму входять хокей, фігурне катання, лижні гонки, біатлон, ковзанярський спорт, керлінг, фрістайл, гірськолижний спорт, бобслей, скелетон, санний спорт, сноуборд, стрибки на лижах з трампліну, лижне двоборство і шорт-трек.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 в нейтральному статусі.

У МОК стверджують, що до участі в ОІ-2024 допустять "дуже обмежене число спортсменів".

Також повідомляється, що росіяни і білоруси зможуть виступати в особистих стартах, але команди не будуть допущені до змагань. Крім того, на Олімпійських іграх в Парижі ні на одному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі.

Олімпіада-2024 пройде у Франції з 26 липня по 11 серпня.

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