Другу ракетку світу Аріну Соболенко виключили зі списку учасників за зв'язки з лідером Білорусі Олєксандром Лукашенком.

Найкращі білоруські тенісистки - нинішня друга ракетка світу Аріна Соболенко та бувша перша ракетка світу Вікторія Азаренко (наразі 32 позиція у рейтингу WTA), не зіграють на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Як повідомляє видання Tennis Up to Date, ні Соболенко, ні Азаренко немає в списку учасників.

Зокрема, повідомляється, що Соболенко виключили зі списку учасників, оскільки вона була пов'язана з лідером Білорусі Олєксандром Лукашенком і на прес-конференціях відмовлялася коментувати їхні спільні фото. Водночас про причину відмови в участі Азаренко видання не повідомляє.

Раніше генеральний директор Міжнародного олімпійського комітету Джеймс Маклеод оголосив, що за результатами засідання ради в Лозанні, лише 37 росіян і 22 білоруси зможуть взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Така мала кількість учасників зумовлена тим, що до групи входять лише ті, хто публічно не підтримав вторгнення і не має стосунків з армією чи військовими відомствами.

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Зазначається, що лише кільком російським і білоруським тенісистам буде дозволено зіграти на Олімпіаді, серед них росіяни Даніїл Медведєв і Андрій Рубльов, а також Дар’я Касаткіна.

Як писав УНІАН, спортсмени РФ не будуть брати участі на Олімпіаді-2024 у змаганнях зі спортивної гімнастики. Їм не дозволили перебувати на змаганнях навіть під нейтральним статусом.

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