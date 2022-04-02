Жіноча збірна України з боротьби стала найкращою на континенті.

Жіноча збірна України з боротьби стала першою в медальному заліку ЧЄ-2022.

Українки здобули п'ять нагород. Золото вибороли Аліна Грушина-Акобія та Тетяна Ріжко. Срібною призеркою стала Олександра Хоменець. Бронзові медалі виграли Алла Белінська та Ілона Прокопевнюк.

Медальний залік Євро-2022 з жіночої боротьби

1. Україна – 2 золота, 1 срібло, 2 бронзи

2. Туреччина – 2+1+1

3. Молдова – 2+0+2

4. Болгарія – 1+2+1

5. Німеччина – 1+1+2

Нагадаємо, що українські борці на ці змагання в Будапешт не приїхали через те, що залишилися вдома боронити вітчизну від російських загарбників. Через війну збірні Росії та Білорусі були дискваліфікованими на цей чемпіонат Європи. Більше того, навіть суддів з цих країн відсторонили від роботи на Євро-2022.

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