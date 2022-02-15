Легендарний у минулому футболіст збірної Англії Гарі Лінекер у властивій йому саркастичній манері висловився про скандал з 15-річною російською фігуристкою Камілою Валієвою, у якої виявили допінг.
"Нова пам'ятка для спортсменів: ніколи не лізьте в дідусеву аптечку і не приймайте його серцеві препарати. Я знаю, ми всі це робили", - написав Лінекер у своєму Твіттері.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції Міжнародного олімпійського комітету( МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), які просили відсторонити Валієву від змагань на час розслідування. Дане рішення CAS дає можливість Валієвої виступити в особистому турнірі на Олімпіаді-2022.
За інформацією представника МОК, на слуханнях Каміла Валієва допустила, що заборонений препарат потрапив в її організм разом з продуктом, який вживав її дідусь.
Раніше у РФ назвали допінг-скандал навколо Каміли Валієвої "маніпуляціями спецслужб".
Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки
- У разі доведення провини Каміли будуть застосовані пом'якшені санкції через її юний вік. Валієва не досягла 16 років, тому потрапляє в категорію "захищених персон".
- Речовина, яку знайшли в пробі фігуристки, це триметазидин. Цей препарат використовують для лікування серця. Він не впливає на спортивні успіхи і поліпшення досягнень у спорті.