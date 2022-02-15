Валієвій, яка попалася на допынгу, вдалося уникнути тимчасового відсторонення від змагань на ОІ-2022.

Легендарний у минулому футболіст збірної Англії Гарі Лінекер у властивій йому саркастичній манері висловився про скандал з 15-річною російською фігуристкою Камілою Валієвою, у якої виявили допінг.

"Нова пам'ятка для спортсменів: ніколи не лізьте в дідусеву аптечку і не приймайте його серцеві препарати. Я знаю, ми всі це робили", - написав Лінекер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції Міжнародного олімпійського комітету( МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), які просили відсторонити Валієву від змагань на час розслідування. Дане рішення CAS дає можливість Валієвої виступити в особистому турнірі на Олімпіаді-2022.

За інформацією представника МОК, на слуханнях Каміла Валієва допустила, що заборонений препарат потрапив в її організм разом з продуктом, який вживав її дідусь.

Раніше у РФ назвали допінг-скандал навколо Каміли Валієвої "маніпуляціями спецслужб".

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки