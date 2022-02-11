У Росії знайшли своє пояснення позитивним допінг-пробам фігуристки Валієвої.

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко відреагувала на скандал навколо позитивної допінг-проби 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої.

В офіційному коментарі Матвієнко назвала підступами західних спецслужб скандал навколо російської фігуристки на Олімпійських іграх-2022 року в Пекіні, повідомляє ТАСС.

"Чому історія виникла спочатку як медійний шум, вкидання деяких західних ЗМІ, а не як офіційне повідомлення? Погодьтеся, все це щонайменше дивно. Деяку ясність, на мій погляд, внесли останні заяви з-за океану, з яких очевидно, що цю історію прив'язують до вже відомого "акту Родченкова". Ми пам'ятаємо, хто за ним стояв тоді, і розуміємо зараз, що за всім цим починають вгадуватися маніпуляції спецслужб - зрозуміло яких.

Я впевнена, що наші відповідні спортивні фахівці, функціонери, юристи докладуть максимум зусиль для того, щоб компетентно і переконливо довести абсурдність звучних заяв і відстояти честь російського спорту", – заявила спікер.

Нагадаємо, 15-річна спортсменка Каміла Валієва, що стала чемпіонкою в командному турнірі, попалася на вживанні заборонених препаратів.

У допінг-пробі Валієвої був виявлений триметазидин.

Прес-служба Міжнародного агентства тестування (ITA) виступила з офіційною заявою про ситуацію, підтвердивши наявність позитивної допінг-проби у російської спортсменки.

Тепер справа Валієвої буде розглядатися в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони завоювали в командних змаганнях. В даний час церемонію нагородження поставили на паузу.

Нагадаємо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн і прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки