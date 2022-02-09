Через Камілу Валієву збірна ОКР ризикує втратити золоті медалі.

На зимовій Олімпіаді в Пекіні перенесли церемонію нагородження з фігурного катання. Це пов'язано з тим, що одна з членів збірної олімпійського комітету Росії здала позитивний допінг-тест.

Портал Inside Тhe Games повідомляє, що проблеми з допінгом має 15-річна росіянка Каміла Валієва.

Наразі невідомо, який заборонений препарат виявили у крові юної спортсменки. Оскільки Каміла ще не досягла 16 років, то розгляд справи здійснюється із залученням юристів. Валієву підозрюють у можливому порушенні антидопінгових правил. Справа розглядається в особливому режимі й на офіційну інформацію потрібно зачекати певний час.

Зазначимо, що в командному турнірі з фігурного катання перемогла збірна олімпійського комітету Росії, срібло вибороли США, а бронзу - Японія.

За ОКР у командних змаганнях виступали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, спортивний дует Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний тандем Вікторія Сініцина - Микита Кацалапов.

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