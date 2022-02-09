Ім'я підозрюваного спортсмена не називається.

На зимовій Олімпіаді-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання. Причина - провалений допінг-тест одного з російських фігуристів.

Про це повідомляє Inside The Games.

Церемонія вручення медалей мала відбутися 8 лютого, але досі фігуристів не нагородили. Зазначимо, що в командному турнірі з фігурного катання перемогла збірна олімпійського комітету Росії, срібло вибороли США, а бронзу - Японія.

Міжнародний олімпійський комітет спільно з Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) підтвердили, що церемонію нагородження перенесли через юридичні проблеми. Наразі тривають перемовини й консультації, щоб ухвалити остаточне рішення.

За ОКР у командних змаганнях виступали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, спортивний дует Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний тандем Вікторія Сініцина - Микита Кацалапов. Хто з них провалив допінг-тест - поки що невідомо.

Нагадаємо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. В Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

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