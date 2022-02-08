На зимовій Олімпіаді у Пекіні завершився черговий ігровий день.
Українці брали участь в змаганнях з біатлону, у фігурному катанні, санному спорті та гірськолижному спорті.
Фігурист Іван Шмуратко зміг відібратися в довільну програму, яка пройде 10 лютого.
Аннамарі Данча припинила свої виступи, адже не змогла показати потрібний результат для виходу в 1/8 фіналу у змаганнях із паралельного гігантського слалому.
Наш гірськолижник Іван Ковбаснюк виступив у супергіганті. Іван фінішував 32-м з 47-и учасників. Зазначимо, що 13 гірськолижників вибули з дистанції навіть не діставшись до фінішу.
У біатлоні пройшла чоловіча індивідуальна гонка, де в України було аж 4 представники. Найкращим став Дмитро Підручний, але це всього лише 18-а позиція, на превеликий жаль.
У лижних гонках справи ще гірші. Жоден представник України не вийшов до основного раунду змагань.
Руслан Перехода показав 46-й результат, Олексій Красовський - 64-й. В жіночому турнірі Марина Анцибор стала 54-ю, Вікторія Олех - 69-ю, а Валентина Камінська - 70-ю.
У санному спорті наші санкарки Юліана Туницька та Олена Стецьків виступили у третій спробі. Результат наступний: Туницька фінішувала 21-ю, а Стецьків одразу за нею. Обоє припинили боротьбу та покинули олімпійські змагання.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 7 лютого тут.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.