Ще один день без медалей для України.

На зимовій Олімпіаді у Пекіні завершився черговий ігровий день.

Українці брали участь в змаганнях з біатлону, у фігурному катанні, санному спорті та гірськолижному спорті.

Фігурист Іван Шмуратко зміг відібратися в довільну програму, яка пройде 10 лютого.

Аннамарі Данча припинила свої виступи, адже не змогла показати потрібний результат для виходу в 1/8 фіналу у змаганнях із паралельного гігантського слалому.

Наш гірськолижник Іван Ковбаснюк виступив у супергіганті. Іван фінішував 32-м з 47-и учасників. Зазначимо, що 13 гірськолижників вибули з дистанції навіть не діставшись до фінішу.

У біатлоні пройшла чоловіча індивідуальна гонка, де в України було аж 4 представники. Найкращим став Дмитро Підручний, але це всього лише 18-а позиція, на превеликий жаль.

У лижних гонках справи ще гірші. Жоден представник України не вийшов до основного раунду змагань.

Руслан Перехода показав 46-й результат, Олексій Красовський - 64-й. В жіночому турнірі Марина Анцибор стала 54-ю, Вікторія Олех - 69-ю, а Валентина Камінська - 70-ю.

У санному спорті наші санкарки Юліана Туницька та Олена Стецьків виступили у третій спробі. Результат наступний: Туницька фінішувала 21-ю, а Стецьків одразу за нею. Обоє припинили боротьбу та покинули олімпійські змагання.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Результати українців за 7 лютого тут.

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