8 лютого на Олімпіаді-2022 в Пекіні пройшла чоловіча індивідуальна гонка.
Дистанцію у 20 кілометрів подолали українські біатлоністи Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал.
Золото виграв француз Кентен Фійон-Має, срібло - білорус Антон Смольський, а норвезький представник Йоханнес Тінгнес Бьо залишився з бронзою.
Підручний найкраще виступив серед українців, фінішувавши на 18-му місці.
Олімпіада-2022, Пекін, чоловіча індивідуальна гонка
1. Кентен Фійон-Має (0+1+1+0) 48:47,4
2. Антон Смольський (0+0+0+0) +14,8
3. Йоханнес Тінгнес Бьо (1+0+0+1) +31,1
18. Дмитро Підручний (0+1+1+1) +3:01,9
36. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48,8
50. Антон Дудченко (1+0+1+2) +6:07,5
55. Богдан Цимбал (3+0+1+0) +6:31,6
Нагадаємо, що в змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.
Читайте такожУкраїнську віце-чемпіонку світу хотіли не допустити до виступу на Олімпіаді-2022
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 7 лютого тут.
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці.
Киянин Іван Шмуратко кваліфікувався у довільну програму з фігурного катання.