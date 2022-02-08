Дмитро Підручний / фото REUTERS

8 лютого на Олімпіаді-2022 в Пекіні пройшла чоловіча індивідуальна гонка.

Дистанцію у 20 кілометрів подолали українські біатлоністи Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал.

Золото виграв француз Кентен Фійон-Має, срібло - білорус Антон Смольський, а норвезький представник Йоханнес Тінгнес Бьо залишився з бронзою.

Підручний найкраще виступив серед українців, фінішувавши на 18-му місці.

Олімпіада-2022, Пекін, чоловіча індивідуальна гонка

1. Кентен Фійон-Має (0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольський (0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес Тінгнес Бьо (1+0+0+1) +31,1

18. Дмитро Підручний (0+1+1+1) +3:01,9

36. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цимбал  (3+0+1+0) +6:31,6

Нагадаємо, що в змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.

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