Аннамарі Данча все ж таки виступила, але в 1/8 фіналу не потрапила.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

31-річна уродженка Закарпатської області у своїй групі продемонструвала у першій спробі 13-й результат (48,82 сек.), а у другій - 15-й (48,97 сек.) та з часом 1 хвилина 37,79 сек. посіла підсумкове 26-е місце. Таким чином, вона не вийшла до 1/8 фіналу.

Виступ українки ознаменувався скандалом, адже Аннумарі зняли зі змагань буквально за п'ять хвилин до старту. Організатори сказали, що в неї буцімто проблеми з тестами на коронавірус. Проте, як з'ясувалося, українка мала право виступати на змаганнях.

"Напевне, можна уже розкрити всі карти. У мене був позитивний тест після прибуття в Китай. Але ми не здавалися, в понеділок, о 10 ранку пішли негативні тести. Мені сказали, що я можу бути в close contacts - це така система, що я не зовсім чиста, але можу брати участь в змаганнях", - розповіла Данча для Суспільне.Спорт.

Також проблему допомогла розв'язати шеф місії НОК України на Олімпіаді в Пекіні Ганна Сорокіна.

"Незрозуміло, чому організатори мали стару інформацію щодо Данчі. Адже вона вже отримала офіційний дозвіл брати участь у змаганнях. Добре, що Аннамарі мала з собою телефон. Ми були на зв'язку, також спілкувалися з представниками МОК. І змогли успішно вирішити цю проблему. Я дуже рада, що Аннамарі взяла участь в Олімпійських іграх. Це ікона сноубордингу в Україні. Прекрасний приклад дітям", - розповіла Сорокіна.

Аннамарі Данча у 2019 році принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу. Вона виграла срібло у паралельному слаломі, який не є олімпійською дисципліною.

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