На Олімпійських іграх у Пекіні чоловіки продемонстрували свої короткі програми у рамках індивідуального турніру.
20-річний українець Іван Шмуратко посів 22-гу позицію, отримавши за свій виступ 78,11 бала. Зазначимо, що в довільну програму потрапляють 24 найкращі спортсмени за підсумками короткої.
Американський фігурист Натан Чен набрав за свій прокат 113,97 бала та встановив новий світовий рекорд у короткій програмі. В топ-3 опинилися також два японці.
Чинний олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю (Японія) займає восьме місце після короткої програми.
Довільна програма у чоловіків відбудеться 10 лютого. Нагадаємо, що Шмуратко пропустив командний турнір через позитивний тест на COVID-19.
Пекін, чоловіки, коротка програма
1. Натан Чен (США) - 113,97 - світовий рекорд
2. Юма Кагіяма (Японія) - 108,12
3. Шома Уно (Японія) - 105,90
22. Іван Шмуратко (Україна) - 78,11
Шмуратко нещодавно змусив російських журналістів спілкуватися українською мовою.
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