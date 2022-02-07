Іван Шмуратко також назвав російську пресу "хайпожерами".

20-річний український фігурист Іван Шмуратко пояснив російським журналістам, що вони неправильно інтерпретували його позицію, коли 31 січня він на прес-конференції відповідав англійською мовою на питання з боку репортерів з РФ.

Цитує Івана "Матч ТБ".

- Іване, ми готові українською з вами поговорити. Як здоров'я?

- Дякую, добре, - відповів Шмуратко журналістам.

- Що трапилося з вами, можете розповісти?

- Ну що, що… Стався ковід. Знаєте, я бачив дуже багато статей та репортажів з того разу, коли спілкувався з російськими журналістами. Мені дуже не сподобалося, як ви витягли мої слова.

- А що не так?

- Давайте про це я не буду. Якщо у вас є питання про фігурне катання або про мене, то я відкритий. Якщо я потрібний для того, щоб хайпанути…

Я поважаю журналістів. Спілкування з вами - частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв’ю, він шанує журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато вилили на мене, - додав Шмуратко.

- А щодо невикористання російської - це якась заборона чи ваше бажання?

- Це моє бажання. Ви написали - "українські фігуристи не говорять". Я такого не казав. Я сказав, що я український фігурист. Я розмовляю українською та англійською, бо тут міжнародна преса, я українець.

- Інші українські фігуристи спілкуються російською.

- Я просто так хочу. Мені так зручніше, приємніше. Це їхнє бажання. Я дуже респектую людям, які мене поважають, але коли я бачу у відповідь просто хайпожерство… На мій погляд, це було для того, щоб на мені хайпанути.

- Жодних проблем після цього не було?

- Усе гаразд, я просто викладаю свою позицію.

- Які перші відчуття були, коли дізналися, що у вас ковід. Що робили?

- Просто треба було сісти на самоізоляцію. Було дуже недобре, бо я мав сидіти в чотирьох стінах. Щодня два тести на коронавірус, і зараз також. Неприємно пропускати змагання, а такі престижні - утричі. Тому що я був один у нас на одиночному катанні. Дуже радий повернутись.

- Що скажете про командний турнір?

- Я не виступав, але дуже хотів. Дуже дякую своїй команді. Хоч я і не зміг зробити свою частину роботи, але я їх дуже люблю, вони найкращі. Будемо крок за кроком йти далі.

Зазначимо, що Шмуратко здав негативний тест на коронавірус і повернувся до тренувань. Іван зможе виступити в індивідуальному турнірі Олімпіади в Пекіні, який розпочнеться 8 лютого.

Нагадаємо, що раніше інші українські фігуристи розмовляли з пресою з РФ російською мовою.

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