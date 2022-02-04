Максим Нікітін дав коментар для російського журналіста.

Український фігурист Максим Нікітін, який на Олімпійських іграх в Пекіні виступає в танцях на льоду з Олександрою Назаровою, поговорив з російськими репортерами. 27-річний харків'янин спілкувався російською мовою з іноземною пресою.

Цитує українського фігуриста Telegram-канал російського "Матч ТБ".

"Ми ж вільні люди. Кожен - у вільній країні... Я сподіваюся, що кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче. Пандемія мала багато обмежень, але, як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами. Якщо люди ведуть звичайний діалог. Адекватні питання - адекватні відповіді", - сказав Нікітін.

Більше того, спростували заборону на спілкування російською мовою інші вітчизняні фігуристи - Софія Голіченко та Артем Даренський.

"Чи можемо ми спілкуватися з росіянами? Нас попередили, що краще взагалі не контактувати з іноземцями через коронавірусні обмеження", - сказав 20-річний уродженець Дніпра.

"А з питань мови жодних обмежень немає. Кожен спортсмен сам обирає, якою мовою спілкуватися", - повідомила журналісту "Спорт-Експрес" 17-річна Софія, яка родом з Києва.

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