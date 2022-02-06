Українські спортсмени продовжують захищати честь нашої країни на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
6 лютого від України виступали 11 представників у п'яти різних дисциплінах (лижні перегони, фігурне катання, санний спорт, стрибки з трампліна та гірськолижний спорт).
Медалі розігрувалися в лижних гонках. Фінал у гірськолижному спорті перенесений на 7 лютого через погодні умови. Там надія України на Івана Ковбаснюка.
Підсумки виступів українських спортсменів 6 лютого
Санний спорт: жінки, 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецків - 27 місце, Юліанна Туницька - 19)
Санний спорт: жінки, 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецків - 22 місце, Юліанна Туницька - 22)
Фігурне катання: жінки, командні змагання, коротка програма (Анастасія Шаботова - сьома позиція)
Лижні перегони: чоловіки, скіатлон (Олексій Красовський, Руслан Перехода - не фінішували)
Санний спорт: двійки, чоловіки, 1-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький - 14 місце)
Санний спорт: двійки, чоловіки, 2-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький - 12 місце)
Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, пробний етап (Євген Марусяк - 49 місце)
Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, перший етап (Євген Марусяк - 47 місце, не кваліфікувався до фіналу)
Санний спорт: чоловіки, 3-й заїзд, (Антон Дукач - 22 місце, Андрій Мандзій - 27, не кваліфікувалися до фіналу)
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати всіх змагань Олімпіади за 5 лютого тут.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.