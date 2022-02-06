Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода не змогли фінішувати в гонці на 30 кілометрів на Олімпійських іграх у Пекіні.
Причина - наші хлопці відстали від лідера на ціле коло і за правилами вибули з гонки, не діставшись фінішу.
Дистанція в гонці була 30 км - учасники долали половину відстані класичним стилем, а решту - вільним.
Медалі виграли росіяни та представник Фінляндії. Зазначимо, що провалився норвежець Йоганес Клебо, який був фаворитом гонки до початку забігу. Він фінішував на 40-й позиції.
Лижні гонки, чоловіки, 30 км
1. Олександр Большунов (ОКР) - 1:16.9,8
2. Денис Спіцов (ОКР) - відставання +1.11,0
3. Ійво Нісканен (Фінляндія) - 2.00,2
Олексій Красовський та Руслан Перехода (обидва Україна) - відстали на коло та не фінішували.
Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну та чотири бронзові.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- В перший день змагань відбулася змішана естафета в біатлоні, де збірна України посіла 13-е місце.
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати всіх змагань Олімпіади за 5 лютого тут.