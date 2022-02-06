Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні.

Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода не змогли фінішувати в гонці на 30 кілометрів на Олімпійських іграх у Пекіні.

Причина - наші хлопці відстали від лідера на ціле коло і за правилами вибули з гонки, не діставшись фінішу.

Дистанція в гонці була 30 км - учасники долали половину відстані класичним стилем, а решту - вільним.

Медалі виграли росіяни та представник Фінляндії. Зазначимо, що провалився норвежець Йоганес Клебо, який був фаворитом гонки до початку забігу. Він фінішував на 40-й позиції.

Лижні гонки, чоловіки, 30 км

1. Олександр Большунов (ОКР) - 1:16.9,8

2. Денис Спіцов (ОКР) - відставання +1.11,0

3. Ійво Нісканен (Фінляндія) - 2.00,2

Олексій Красовський та Руслан Перехода (обидва Україна) - відстали на коло та не фінішували.

Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну та чотири бронзові.

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