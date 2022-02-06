Анастасія Шаботова посіла сьоме місце в короткій програмі.

16-річна українська фігуристка Анастасія Шаботова виступила в одиночному катанні у командних змаганнях на Олімпійських іграх в Пекіні.

Уродженка Москви одягла для виступу вишиту сорочку з елементами національного орнаменту, а для музичного супроводу Анастасія обрала шедевральну мелодію Миколи Леонтовича "Щедрик".

Шаботова принесла збірній України чотири бали та стала серед одиночниць сьомою. Наша команда, за яку також виступали танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін та спортивна пара Софія Голіченко - Артем Даренський, у підсумковому протоколі опустилася з 8 заліковими пунктами на останню, десяту, позицію.

У командному заліку лідирує ОКР (45 балів), на другому місці США (42), на третій позиції Японія (39).

Командні змагання фігуристів завершаться 7-го лютого.

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