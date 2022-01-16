Сербському тенісистові на три роки закриють в'їзд до Австралії.

Перша ракетка світу Новак Джокович програв апеляцію у справі про в'їзд до Австралії.

Федеральний суд Австралії відхилив прохання сербського тенісиста оцінити законність анулювання візи. Рішення про скасування візи прийняв міністр імміграції Алекс Хоук. Справу розглядала судова колегія з трьох осіб.

Головний суддя Джеймс Оллсоп постановив відхилити клопотання Джоковича і стягнути з нього грошову суму за судові витрати. Новаку не вдалося отримати австралійську візу, і найближчим часом він буде депортований, повідомляє The Telegraph.

Читайте такожУкраїнська топ-тенісистка розбила росіянку у фіналі кваліфікації Australian OpenСерб не візьме участь в Australian Open-2022.

Також тепер Новаку на три роки закриють в'їзд в Австралії.

Нагадаємо, Джокович подав апеляцію на рішення міністра імміграції країни Алекса Хоука повторно анулювати його візу через відмову проходити процедуру вакцинації.

Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії