Перша ракетка світу Новак Джокович програв апеляцію у справі про в'їзд до Австралії.
Федеральний суд Австралії відхилив прохання сербського тенісиста оцінити законність анулювання візи. Рішення про скасування візи прийняв міністр імміграції Алекс Хоук. Справу розглядала судова колегія з трьох осіб.
Головний суддя Джеймс Оллсоп постановив відхилити клопотання Джоковича і стягнути з нього грошову суму за судові витрати. Новаку не вдалося отримати австралійську візу, і найближчим часом він буде депортований, повідомляє The Telegraph.
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Також тепер Новаку на три роки закриють в'їзд в Австралії.
Нагадаємо, Джокович подав апеляцію на рішення міністра імміграції країни Алекса Хоука повторно анулювати його візу через відмову проходити процедуру вакцинації.
Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії
- Сербський тенісист публічно виступає проти вакцинації від ковіда. Спочатку йому надали медичне виключення (медвідвід від вакцинації проти COVID-19) і дозволили брати участь на турнірі Australian Open-2022 без щеплення. Джокович нібито надав аргументи, що його не можна вакцинувати.
- Організатори турніру Australian Open-2022 хоч і зробили медичний виняток для Новака, але уряд Австралії виступило проти такої "поблажки" і депортувало серба з країни. Однак Джокович подав апеляцію і виграв Австралійський суд. Зрештою міністр Алекс Хоук особистим рішенням анулював візу.
- Пізніше Джоковича звинуватили в неправдивих свідченнях в анкеті для отримання візи.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Наприклад, тенісистку з Росії не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "супутником V".
- Джокович - діючий і дев'ятикратний переможець Australian Open. Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.