Новак Джокович / фото REUTERS

Поліція затримала Новака Джоковича, якому вчора міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно анулював візу.

Про це повідомляє CTV News.

Правоохоронні органи вирішили арештувати найкращого тенісиста планети, щоб той чекав судове засідання не на волі, а у готелі для мігрантів у Мельбурні. Зазначається, що імміграційна поліція вже провела допит Новака.

Остаточне судове слухання призначене на 16 січня: там розглянуть апеляційну скаргу 34-річного серба. Джоковичу загрожує депортація.

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