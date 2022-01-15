Поліція затримала Новака Джоковича, якому вчора міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно анулював візу.
Про це повідомляє CTV News.
Правоохоронні органи вирішили арештувати найкращого тенісиста планети, щоб той чекав судове засідання не на волі, а у готелі для мігрантів у Мельбурні. Зазначається, що імміграційна поліція вже провела допит Новака.
Остаточне судове слухання призначене на 16 січня: там розглянуть апеляційну скаргу 34-річного серба. Джоковичу загрожує депортація.
Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії
- Сербський тенісист публічно виступає проти вакцинації від ковіду. Спершу йому надали медичний виняток (відлучення від вакцинації проти COVID-19) й дозволили брати участь на турнірі Australian Open-2022 без щеплення. Джокович буцімто надав аргументи, що його не можна вакцинувати.
- Організатори турніру Australian Open-2022 хоч і зробили медичний виняток для Новака, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки" і депортував серба з країни. Проте Джокович подав апеляцію та виграв австралійський суд. Врешті-решт міністр Алекс Хоук особистим рішенням анулював візу.
- Пізніше Джоковича звинуватили у неправдивих свідченнях в анкеті для отримання візи.
Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Зокрема, тенісистку з Росії не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".
Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open. Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.