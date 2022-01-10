Суд Мельбурну розглянув апеляцію Новака Джоковича, якого депортували з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу.
Суддя Ентоні Келлі задовільнив апеляцію Джоковича та дав наказ звільнити серба з-під варти протягом півгодини після завершення засідання суду. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.
Причиною перемоги Джоковича стала низка факторів, зокрема суддя згадав, що Новаку в аеропорту не дали нормальної можливості надати усі необхідні документи і проконсультуватися з юристами.
При цьому юрист МВС Австралії попередив суддю, що міністерство імміграції та громадянства розглядає можливість скасувати візу серба за допомогою особистих повноважень міністра. У такому разі Джоковича все одно депортують й він на три роки втратить можливість в'їжджати в країну.
Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії
- 34-річний серб публічно виступає проти вакцинації від ковіду. Спершу йому надали медичний виняток (відлучення від вакцинації проти COVID-19) й дозволили брати участь на турнірі Australian Open-2022 без щеплення. Джокович буцімто надав аргументи, що його не можна вакцинувати.
- Організатори турніру Australian Open-2022 хоч і зробили медичний виняток для Новака, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки" і депортував серба з країни. Проте Джокович подав апеляцію та виграв суд.
Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Зокрема, тенісистку з Росії не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".
Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open. Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.