Сербському тенісисту задовільнили апеляцію.

Суд Мельбурну розглянув апеляцію Новака Джоковича, якого депортували з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу.

Суддя Ентоні Келлі задовільнив апеляцію Джоковича та дав наказ звільнити серба з-під варти протягом півгодини після завершення засідання суду. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Причиною перемоги Джоковича стала низка факторів, зокрема суддя згадав, що Новаку в аеропорту не дали нормальної можливості надати усі необхідні документи і проконсультуватися з юристами.

При цьому юрист МВС Австралії попередив суддю, що міністерство імміграції та громадянства розглядає можливість скасувати візу серба за допомогою особистих повноважень міністра. У такому разі Джоковича все одно депортують й він на три роки втратить можливість в'їжджати в країну.

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