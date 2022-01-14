Новака Джоковича депортують з Австралії.

Знаменитому сербському тенісистові Новаку Джоковичу повторно анулювали візу в Австралії.

Як повідомляє BBC, таке рішення було прийнято міністром імміграціїАлексом Хоуком. Серб буде депортований з країни і не зможе взяти участь в Australian Open-2022.

"Сьогодні я скористався своїми повноваженнями, щоб анулювати візу, що була у пана Новака Джоковича, з медичних міркувань і на тій підставі, що це відповідає суспільним інтересам", - йдеться в заяві Хоука.

Читайте такожНайкращий тенісист світу Джокович ризикує сісти в тюрму: скандал отримав продовженняПрем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також виступив із заявою з приводу того, що 20-разовому чемпіону турнірів "Великого шолома" повторно анулювали візу.

"Я помітив рішення міністра імміграції щодо візи пана Новака Джоковича. Я вважаю, що після ретельного розгляду міністр зробив дії з анулювання візи пана Джоковича з міркувань здоров'я і громадського порядку - на тій підставі, що це відповідало суспільним інтересам.

Пандемія неймовірно складно складалася для кожного австралійця, але ми працювали спільно і рятували життя і благополуччя. Разом ми зробили так, що смертність у нас одна з найнижчих у світі, економіка - одна з найсильніших, а рівень вакцинації – один з найвищих. Австралійці принесли багато жертв під час пандемії. Вони мають право очікувати, що результат цих жертв буде охоронятися. Саме це і зробив міністр. Наша сувора політика захисту кордонів забезпечувала безпеку австралійців до ковіда і зараз, під час пандемії. Оскільки очікуються подальші юридичні дії, я не буду давати інших коментарів", - наводить слова прем'єра ABC.

Читайте такожAustralian Open-2022: українки дізналися імена своїх суперниць в основній сітціЮрист Джоковича сказав, що основний аргумент для оскарження анулювання візи міститься в рішенні міністра: там він каже, що Джокович дотримувався законів, має природний імунітет від коронавірусу і мав причини для медотвода від щеплення.

А єдиною підставою для скасування візи міністр називає те, що перебування Джоковича в Австралії може "розбурхати" антиваксерів.

Юрист також розповів The Guardian, чого зараз варто чекати:

"Будуть розбиратися у формальностях для майбутнього засідання. Юристи Джоковича боротимуться за прискорений процес. Ставки високі!".

Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії