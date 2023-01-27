Відразу чотири представники України потрапили в топ-30.

У п'ятницю, 27 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбувся чоловічий спринт.

Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Ерлен Бьонтегор, який ідеально відстрілявся. Друге місце зайняв його співвітчизник Вебьєрн Соерум. Бронза дісталася представнику Латвії Андрейсу Расторгуєвсу.

Україну в чоловічому спринті представляли шість спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко.

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Найкращий результат серед українців показав Богдан Цимбал, який прийшов до фінішу 17-м. Також до топ-30 потрапили Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Прима.

Антон Дудченко, який починав змагання п'ятим, на жаль, гірше всіх з усієї нашої шістки біатлоністів виступив на стрільбищі, допустивши відразу три промахи. Але за рахунок хорошого темпу він фінішував 33-м.

Артем Тищенко незважаючи на єдиний промах на першому вогневому рубежі, виявився останнім з усієї шістки - 29-річний спортсмен показав 37-й час.

ЧЄ - 2023 з біатлону. Результати чоловічого спринту

1. Ерлен Бьонтегор (Норвегія) - 24:57.3 (0+0)

2. Вебьєрн Соерум (Норвегія) +11.5 (0+2)

3. Андрейс Расторгуевс (Латвія) + 44.0 (0+1)

...

17. Богдан Цимбал (Україна) +1:36.1 (1+0)

23. Денис Насико (Україна) +1:44.1 (1+0)

24. Тарас Лесюк (Україна) +1:44.2 (1+0)

27. Артем Прима (Україна) +1:47.1 (0+2)

33. Антон Дудченко (Україна) +1:53.5 (1+2)

37. Артем Тищенко (Україна) +2:02.0 (1+0)

Додамо, що жіночий спринт на чемпіонаті Європи виграла українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

Таким чином, в активі збірної України вже три медалі на ЧЄ-2023 з біатлону. Раніше Юлія Джима завоювала срібло в жіночій індивідуальній гонці, а Антон Дудченко виграв срібло у чоловічій індивідуальній гонці.

У суботу, 28 січня, відбудуться дві гонки переслідування: жіноча розпочнеться об 11:30 за київським часом, а чоловіча - о 14:30.

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