Медаль Анастасії Меркушиної стала третьою для України на нинішньому чемпіонаті Європи.

У п'ятницю, 27 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбувся жіночий спринт.

Переможницею гонки стала представниця України Анастасія Меркушина, яка ідеально відстрілялася на обох вогневих рубежах.

Віце-чемпіонкою Європи з одним промахом в пасиві стала представниця Швеції Тільда Йоханссон. Бронзову медаль завоювала Ванесса Хінц з Німеччини.

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Що стосується інших українок, то Анна Кривонос з одним промахом посіла 22 місце, Юлія Джима з трьома незакритими мішенями показала 39-й результат. Любов Кип'яченкова та Олена Білосюк не потрапили до топ-50.

ЧЄ-2023 з біатлону. Результати жіночого спринту

1. Анастасія Меркушина (0+0) 23:14,5

2. Тільда Йоханссон (1+0) +0,5

3. Ванесса Хінц (0+0) +1,8

...

22. Анна Кривоніс (0+1) +1:26,0

39. Юлія Джима (1+2) +1:58,7

52. Любов Кип'яченкова (2+1) +2:11,5

55. Олена Білосюк (1+2) +2:14,8

Варто відзначити, що це друга перемога для Меркушиної на дорослому рівні, раніше вона вигравала спринт на Кубку IBU в Ріднау.

Медаль Анастасії Меркушиної стала третьою для України на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше Юлія Джима завоювала срібло в жіночій індивідуальній гонці, після чого Антон Дудченко виграв срібло у чоловічій індивідуальній гонці.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сінгл-мікст і класична змішана естафета.

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