Олег Верняєв відмовляється спілкуватися мовою країни-агресора в публічному просторі.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який є уродженцем Донецька, розповів про важливість переходу на українську мову.

28-річний спортсмен заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ він повністю відмовляється спілкуватися мовою країни-агресора в публічному просторі.

"Після 24 лютого ми з друзями вирішили час від часу спілкуватися українською мовою. Я практично не спілкувався нею і майже не знав, але після всіх цих подій вирішили переходити на українську, тому що це позиція, яку потрібно висловлювати публічно.

Звичайно, вдома ти можеш спілкуватися російською, але в публічному просторі, в місті ти повинен говорити державною мовою.

У побуті я ще спілкуюся російською, тому що мені важко 24/7 говорити українською. Зараз остаточно потрібно переходити на українську", - сказав Верняєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Перший".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 160-й день.

Раніше УНІАН повідомляв, що російських і білоруських спортсменів відсторонили від участі в міжнародних змаганнях з гімнастики. Представникам країн-агресорів заборонили виступати навіть під нейтральним прапором.

Вас також можуть зацікавити новини: