Українська спортсменка відпочиває після сезону ОАЕ.

Українська тенісистка Леся Цуренко проводить вільний від виступів на корті час і насолоджується заслуженим відпочинком.

32-річна спортсменка проводить відпустку в Дубаї. Знімок в бікіні з місцевого пляжу українка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Менш ніж за добу пост зібрав майже 5 тисяч відміток "Подобається" і більше 200 коментарів.

Читайте такожСекс-символ українського спорту стала головною героїнею нового кліпу гурту "Антитіла" (відео)Шанувальники Лесі Цуренко під постом зробили багато компліментів іменитій тенісистці, зазначивши, що вона знаходиться в хорошій формі. Деякі з коментарів фанатів: "Богиня", "Тут Леся як фотомодель, не скажеш, що професійна тенісистка", "Сідниці в тонусі", "Неймовірно красива", "Чарівна" і багато інших.

Нагадаємо, Леся Цуренко завершила сезон програвши Алісон ван Ейтванк з Бельгії в рамках другого кола турніру в Лінці.

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Автор: Володимир Медяник