Марина Бех-Романчук показала, як готується до нового сезону.

Багаторазова чемпіонка України та учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук поділилася з шанувальниками новим знімком.

26-річна українська легкоатлетка вирішила показати, як йде процес її підготовки до нового легкоатлетичного сезону. Бех-Романчук опублікувала у своєму Instagram фотографію з навчально-тренувальних зборів.

"Вигляд вашого тіла у ваших руках", - підписала публікацію Марина Бех-Романчук.

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У коментаря фанати захоплюються формами чарівної українки.

"Просто нереально красива",- написав у коментарі один з підписників спортсменки.

Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук виставила в мережу жаркий знімок себе в сексуальному купальнику.

Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).

Особистим рекордом Українки є стрибок на 6,93 м.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

Автор: Володимир Медяник