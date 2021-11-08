Леся Цуренко перемогла Катерину Александрову.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№132 WTA) успішно стартувала на змаганнях в австрійському місті Лінц.

На стадії 1/16 фіналу Леся обіграла третю ракетку Росії Катерину Александрову (№30 WTA). Поєдинок тривав 102 хвилини й українка у двох сетах здобула звитягу, всупереч скептичним прогнозам букмекерів.

Леся Цуренко (Україна) - Катерина Александрова (Росія) - 6:4, 7:6(2)

Це була третя зустріч тенісисток та третя перемога Цуренко. В 1/8 фіналу Леся поміряється силами з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (№69 WTA).

Перше коло турніру не змогли подолати інші українки: Катерина Козлова програла китайській тенісистці (6:2, 2:6, 3:6), а Даяна Ястремська поступилася італійці Ясміне Паоліні (6:3, 4:6, 2:6). Ангеліна Калініна свій матч зіграє пізніше проти представниці Італії Мартіни Тревізан.

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Автор: Артем Будрін