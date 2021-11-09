Олена Рудик поділилася із шанувальниками новим знімком.

Чарівна українська волейболістка Олена Рудик, яка захищає кольори "Волинь-Університет-ОДЮСШ", поділилася з шанувальниками новим знімком.

Відома спортсменка опублікувала спокусливе фото у своєму Інстаграмі, на якому вона позує у джинсах та чорному топі.

У підписі до посту волейболістка закликала своїх шанувальників шукати позитив у будь-якій життєвій ситуації.

"Привчіть себе мислити позитивно. Привчіть себе бачити хороше в будь-якій ситуації та дивитися на кожну подію з кращого боку", - підписала пост Рудик.

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Фото сподобалося фанатам спортсменки і досить швидко зібрало сотні лайків. Підписники залишили волейболістці безліч компліментів у коментарях: "Що за богиня", "Красуня", "Вогонь" та багато інших.

Раніше повідомлялося, що учасниця Олімпіади в Токіо та багаторазова чемпіонка України Марина Бех-Романчук захопила шанувальників пікантним фото.

Результати "Волинь-Університет-ОДЮСШ" у сезоні:

В останній грі чемпіонату України з волейболу команда Олени Рудик взяла гору над "Тернопільом" (0:3).

"Волинь" за 5 зіграних турів зуміла заробити 10 балів і йде на 5-му рядку у турнірній таблиці чемпіонату української першості.

У плей-офф жіночої Суперліги після регулярного сезону вийдуть шість найкращих команд.

Автор: Володимир Медяник