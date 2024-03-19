МОК не включив у правила щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 пункт про засудження розв'язаної РФ війни в Україні.

Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Їхні медалі, у разі перемог, не з'являться в загальному заліку Олімпійських ігор, а нагородження відбуватиметься під музику без слів.

Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення про участь "нейтральних атлетів" у церемонії закриття ухвалять пізніше.

Повідомляється, що на Олімпійських іграх-2024 зможуть виступити максимум 55 росіян. Наразі кваліфікувалися 12 спортсменів.

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Затверджено прапор і гімн для нейтральних атлетів із Росії та Білорусі. МОК не включив до правил щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 пункт про засудження розв'язаної РФ війни в Україні.

Участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх

Раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. У МОК стверджували, що до участі в ОІ-2024 допустять "дуже обмежену кількість спортсменів".

Російський уряд із наближенням Олімпіади-2024 у Парижі стає дедалі агресивнішим щодо міжнародного олімпійського руху. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

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