У рішенні йдеться, що вони мають відібратися на загальних умовах і відповідати вимогам нейтральності.

Міжнародна федерація тенісу дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі в нейтральному статусі.

У заяві Міжнародної федерації тенісу (ITF) наголошується, що їхнє рішення збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх 2024 року.

У рішенні йдеться про те, що вони мають відібратися на загальних умовах і відповідати вимогам нейтральності. Однак не конкретизовано про можливість змагатися в парному турнірі.

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"Позиція ITF також відповідає існуючій міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", - йдеться в заяві.

Наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до змагань, якщо вони підходять під кілька критеріїв. Серед них - не підтримувати вторгнення Росії в Україну і не мати зв'язків із силовими структурами.

Допуск російських спортсменок до міжнародних змагань

Раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. У МОК стверджують, що до участі в ОІ-2024 допустять "дуже обмежену кількість спортсменів".

Також повідомляється, що росіяни і білоруси зможуть виступати в особистих стартах, але команди не будуть допущені до змагань. Крім того, на Олімпійських іграх у Парижі на жодному офіційному об'єкті та офіційному заході не демонструватимуть прапор, гімн, кольори або будь-яку іншу ідентифікацію Росії чи Білорусі.

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