Натомість найкращим серед українських виконавців британський журналіст вважає Іллю Забарного.

Британський журналіст видання Sky Sports Рассел Тейлор оцінив виступи українських легіонерів в чемпіонаті Англії. Так, на думку журналіста, найкращим у цьому сезоні є Ілля Забарний, який закріпився в основі Борнмута.

"Говорять про те, що він перейде до однієї з команд топ-5 АПЛ. Він дуже спрогресував з того часу, коли я бачив його в УПЛ. Що казати, коли фанати "Борнмута" присвятили йому чант. Оцінка – 9/10", – сказав Тейлор в інтерв'ю "Трибуні".

Другий найкращим українцем в АПЛ, на думку спортивного журналіста, є Єгор Ярмолюк, який перевершив очікування і грає частіше, ніж передбачалося. Його виступ оцінили у 8,5 балів.

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Також, Тейлор вважає, що Віталій Миколенко продовжує прогресувати на тлі проблем в "Евертоні", то ж його оцінка – 6,5.

Слабко стартував зірковий Михайло Мудрик, переконаний Тейлор. Але наразі український півзахисник зміг вибороти місце в основному складі. Оцінка – 6/10.

Найгірша ситуація, на думку Тейлора, наразі в Олександра Зінченка, який бореться за місце в основному складі. Журналіст вважає, що причина полягає в тому, що суперники зрозуміли роль українського футболіста в "Арсеналі" та навчилися користуватися цим. То ж оцінка від Тейлора – 5/10.

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Напередодні Інтер оформив 20-те чемпіонство у Серії А. У міланському дербі команда обіграла суперника з рахунком 2:1 і достроково стала переможцем чемпіонату Іспанії.

УЄФА повідомили, що дозволять розширити фінальні заявки національних команд на майбутній чемпіонат Європи. Раніше до списку могли потрапити 23 виконавці.

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