Проведення матчу збігається в часі з футбольним турніром Олімпіади-2024.

Футбольний сезон 2024/2025 в Україні розпочнеться 27 липня, коли відбудеться матч за Суперкубок. Про це повідомляє "Динамоманія".

Видання нагадує, що в 2022-му та 2023-му роках Суперкубок не розігрувався через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"В Суперкубку України зустрінуться чемпіон та переможець Кубку України, якщо обидва трофеї здобуде один клуб, то в Суперкубку він зіграє проти срібного призера УПЛ. В УПЛ наразі перші два місця посідають "Шахтар" та "Динамо". У фіналі Кубка України зіграть "Ворскла" та "Шахтар", - пише ЗМІ.

Також, за даними видання, Чемпіонат України з футболу розпочнеться 3 серпня - тоді відбудеться 1-й тур.

"Що цікаво, в цей самий час проходитиме футбольний турнір на Олімпійських іграх, де візьме участь збірна України. Підопічні Руслана Ротаня гратимуть матчі групового етапу: 24, 27 та 30 липня. Фінальний матч відбудеться 9 серпня. ФІФА не визнає Олімпійські ігри міжнародним турніром, а тому клуби мають право вибору, відпускати своїх гравців на змагання чи ні. Це створює загрозу, що збірна України зіграє на Олімпіаді неоптимальним складом", - йдеться у матеріалі.

Останні новини футболу

Збірна України з футболу піднялася в рейтингу ФІФА після перемог у відборі на Євро-24. Нині українська команда посідає в переліку найкращих збірних світу 22 місце.

Також УНІАН повідомляв, що у Польщі футбольні ультрас побили колишнього тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича. Це сталося через невдоволення вболівальниками останніми результатами команди.

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