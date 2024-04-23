Це чемпіонство стало для "Інтера" 20-м в історії команди.

У міланському дербі Серії А "Інтер" виграв у "Мілана" з рахунком 2:1 і достроково став чемпіоном.

Рахунок у матчі відкрив Франческо Ачербі (18) з передачі Бенжамена Павара. А на початку другого тайму Маркус Тюрам (49) подвоїв перевагу "Інтера". "Мілан" завдяки голу Фікайо Томорі (80) скоротив розрив до мінімуму, але на більше не спромігся.

Нагадаємо, до закінчення чемпіонату Італії залишилось ще п’ять турів, але "Інтер" забезпечив собі недосяжний розрив у очка від найближчого переслідувача. Зокрема, в даний час "Інтер" лідирує з 17-очковим відривом від "Мілана", який займає друге місце у турнірній таблиці.

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Головний тренер команди Сімоне Індзагі вперше як тренер виграв чемпіонат Італії.

Це чемпіонство стало для "Інтера" 20-м в історії. Тепер "нерадзурі" додадуть на свою емблему другу зірку. За цим показником міланська команда посідає друге місце в країні: більше чемпіонських титулів лише у туринського "Ювентуса" - 36, а на третьому місці "Мілан" з 19-ма Скудетто, пише dynamo.kiev.ua.

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