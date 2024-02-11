"Дженоа" з розгромним рахунком програв колишній команді Руслана Малиновського.

У неділю, 11 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру італійської Серії А, в якому "Дженоа" приймав "Аталанту".

Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на 22-й хвилині - гол забив бельгійський півзахисник "Аталанти" Шарль де Кетеларе. На 51-й хвилині гри "Дженоа" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Руслан Малиновський. Український півзахисник відправив м'яч у сітку воріт суперника потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. Проте вже на 55-й хвилині гості знову вийшли вперед завдяки точному удару Тена Копмайнерса. У компенсований до другого тайму час Давіде Дзаппакоста забив третій м'яч у ворота "Дженоа". На 90+13-й хвилині Ель-Білаль Туре забив четвертий м'яч гостей, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Дженоа" - "Аталанта" - 1:4

Голи: Малиновський, 51 - де Кетеларе, 22, Копмайнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Туре, 90+13

"Дженоа": Х. Мартінес, Вольякко (Вітінья, 90+2), Бані, Васкес, Сабеллі (Мессіас, 83), Бадель (Мартін, 63), Строотман (Екубан, 63), Малиновський, Френдруп, Гудмундссон, Ретегі

"Аталанта": Карнезеккі, Джимсіті, Скальвіні (Толой, 88), Колашинац, Холм (Дзаппакоста, 57), Де Роон, Коопмейнерс, Руджері (Хатебур, 90+5), Де Кетеларе (Туре, 57), Скамакка (Міранчук, 57), Пашалич

Попередження: Строотман, 24, Бані, 54, Мартін, 90+3 - де Кетеларе, 24, Колашинац, 32, Де Роон, 90+2, Міранчук, 90+8

Огляд матчу:

Відзначимо, що Руслан Малиновський вийшов в основному складі "Дженоа" і відіграв повний матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,9 бала.

У поточному сезоні Малиновський зіграв 20 матчів у складі "грифонів", забив два голи і віддав 1 гольову передачу.

"Аталанта" набрала 42 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Дженоа" з 29 балами йде на 12-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зіграє проти "Наполі", а "Аталанта" зустрінеться з "Сассуоло".

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