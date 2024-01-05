Руслан Малиновський відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

У п'ятницю, 5 січня, відбувся поєдинок 19-го туру італійської Серії А, в якому "Болонья" приймала "Дженоа".

Гра проходила на стадіоні "Ренато Далл'Ара" і завершилася внічию.

Перший гол у цій грі був забитий на 20-й хвилині - відзначився ісландський нападник "Дженоа" Альберт Гудмундссон. Здавалося, що "грифони" візьмуть три очки в цій зустрічі, проте в самій кінцівці гри "Болонья" рахунок зрівняла. На 90+6-й хвилині Лоренцо Де Сільвестрі забив гол після передачі Алексіса Салемакерса і врятував господарів поля від фіаско.

Відео дня

"Болонья" - "Дженоа" - 1:1

Голи: Де Сільвестрі, 90+6 - Гудмундссон, 20

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський вийшов на цю гру в основному складі і відіграв весь матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,6 бала.

"Дженоа" набрав 21 очко і піднявся на 12-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Болонья" з 32 балами в активі займає п'яту сходинку.

У наступному турі італійської Серії А "Дженоа" зіграє проти "Торіно", а "Болонья" зустрінеться з "Фіорентиною".

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