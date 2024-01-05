У п'ятницю, 5 січня, відбувся поєдинок 19-го туру італійської Серії А, в якому "Болонья" приймала "Дженоа".
Гра проходила на стадіоні "Ренато Далл'Ара" і завершилася внічию.
Перший гол у цій грі був забитий на 20-й хвилині - відзначився ісландський нападник "Дженоа" Альберт Гудмундссон. Здавалося, що "грифони" візьмуть три очки в цій зустрічі, проте в самій кінцівці гри "Болонья" рахунок зрівняла. На 90+6-й хвилині Лоренцо Де Сільвестрі забив гол після передачі Алексіса Салемакерса і врятував господарів поля від фіаско.
"Болонья" - "Дженоа" - 1:1
Голи: Де Сільвестрі, 90+6 - Гудмундссон, 20
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський вийшов на цю гру в основному складі і відіграв весь матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,6 бала.
"Дженоа" набрав 21 очко і піднявся на 12-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Болонья" з 32 балами в активі займає п'яту сходинку.
У наступному турі італійської Серії А "Дженоа" зіграє проти "Торіно", а "Болонья" зустрінеться з "Фіорентиною".