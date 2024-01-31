Руслан Малиновський остаточно перебрався в італійський клуб "Дженоа".

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський став повноцінним гравцем "Дженоа".

Італійський клуб скористався можливістю і викупив у французького "Марселя" контракт українського футболіста, повідомляє офіційний сайт "грифонів".

Повідомляється, що трансфер Малиновського обійшовся "Дженоа" в 7 мільйонів євро.

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"Руслан Малиновський остаточно "червоно-синій", - йдеться в публікації прес-служби "Дженоа".

Нагадаємо, Руслан Малиновський перейшов в "Дженоа" минулого літа з французького "Марселя" на правах оренди.

У цьому сезоні українець зіграв за італійський клуб 21 матч, в якому забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі.

Після 22-х турів "Дженоа" займає 11-е місце в турнірній таблиці Серії А. В активі "грифонів" 28 набраних очок.

Свій наступний поєдинок "Дженоа" зіграє 3 лютого проти "Емполі" Віктора Коваленка. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.

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