Андрій Лунін планує продовжити грати за мадридський "Реал".

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не покине мадридський "Реал" найближчим літом.

Український голкіпер повідомив в інтерв'ю El Chiringuito TV, що продовжив свою угоду з мадридським грандом. Таким чином, по завершенні поточного сезону Лунін вже не стане вільним агентом.

За словами 24-річного голкіпера, його новий контракт з "Реалом" діє до завершення сезону 2024/25. Більш того, Андрій Лунін зізнався, що він не бажає йти з "Реала" і хоче продовжити кар'єру в Мадриді.

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- Які у тебе ідеї... У тебе контракт до 2025 року?

- Так, У мене дійсно контракт до 2025 року. Це ідея, це план. Але я навіть не знаю, що може статися.

- Ти б хотів залишитися в "Реалі"?

- Безумовно, - сказав Андрій Лунін.

Відзначимо, що "Реал" раніше не повідомляв про продовження контракту з Андрієм Луніним. Його чинна угода, згідно з офіційною інформацією, була розрахована до кінця поточного сезону. Влітку українець міг покинути мадридський клуб на правах вільного агента.

ЗМІ повідомляли, що в послугах Луніна були зацікавлені кілька провідних клубів Європи, серед яких "Баварія", "Арсенал", "Челсі" та інші.

Додамо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за "Реал" 15 матчів у всіх турнірах. Більш того, українець виходить в основному складі "вершкових" вже в декількох іграх поспіль. Серед яких, була важлива гра проти "Атлетіко" в Ла Лізі. Це вказує на те, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті довіряє українцю більше, ніж іспанцеві Кепі Аррісабалазі.

Свій наступний матч мадридський "Реал" зіграє 10 лютого проти "Жирони".

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