Голкіпер збірної України Андрій Лунін не покине мадридський "Реал" найближчим літом.
Український голкіпер повідомив в інтерв'ю El Chiringuito TV, що продовжив свою угоду з мадридським грандом. Таким чином, по завершенні поточного сезону Лунін вже не стане вільним агентом.
За словами 24-річного голкіпера, його новий контракт з "Реалом" діє до завершення сезону 2024/25. Більш того, Андрій Лунін зізнався, що він не бажає йти з "Реала" і хоче продовжити кар'єру в Мадриді.
- Які у тебе ідеї... У тебе контракт до 2025 року?
- Так, У мене дійсно контракт до 2025 року. Це ідея, це план. Але я навіть не знаю, що може статися.
- Ти б хотів залишитися в "Реалі"?
- Безумовно, - сказав Андрій Лунін.
Відзначимо, що "Реал" раніше не повідомляв про продовження контракту з Андрієм Луніним. Його чинна угода, згідно з офіційною інформацією, була розрахована до кінця поточного сезону. Влітку українець міг покинути мадридський клуб на правах вільного агента.
ЗМІ повідомляли, що в послугах Луніна були зацікавлені кілька провідних клубів Європи, серед яких "Баварія", "Арсенал", "Челсі" та інші.
Додамо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за "Реал" 15 матчів у всіх турнірах. Більш того, українець виходить в основному складі "вершкових" вже в декількох іграх поспіль. Серед яких, була важлива гра проти "Атлетіко" в Ла Лізі. Це вказує на те, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті довіряє українцю більше, ніж іспанцеві Кепі Аррісабалазі.
Свій наступний матч мадридський "Реал" зіграє 10 лютого проти "Жирони".