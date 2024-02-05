Андрій Лунін зіграв в основному складі "Реала" в трьох матчах поспіль.

У неділю, 4 лютого, "Реал" зіграв внічию проти "Атлетіко" у центральному поєдинку 23-го туру чемпіонату Іспанії.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вийшов на цю гру в основному складі і зіграв на високому рівні. Він зробив кілька видатних сейвів, але все ж пропустив один гол в самій кінцівці гри. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Після матчу гру Андрія Луніна оцінили іспанські ЗМІ.

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Експерти офіційного каналу Ла Ліги "La Liga TV" високо оцінили українського голкіпера.

"Лунін був абсолютно видатним. Він добре себе зарекомендував", - сказали в ефірі La Liga TV.

А ось авторитетне видання Marca вказало на недолік Луніна - невпевнену гру в повітрі.

"Вся невпевненість, яку він виявляв під час матчу була помітна в моменті з голом "Атлетіко", адже він міг тоді врятувати. Він зробив кілька ефективних сейвів, але у скасованому голі Савича Лунін ще раз продемонстрував свій недолік гри в повітрі, що досі не закриває дискусію про місце основного воротаря", - пише видання.

Раніше УНІАН також повідомляв, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті похвалив Андрія Луніна після матчу з "Атлетіко".

Відзначимо, що Анчелотті ставив Луніна в основний склад в трьох останніх іграх "Реала" поспіль. Після всіх матчів українець отримував хороші відгуки від вболівальників, преси та тренерського штабу.

Всього в поточному сезоні за "Реал" Андрій Лунін зіграв 15 матчів у всіх турнірах, пропустив 13 голів і 6 разів зберіг ворота "сухими".

Додамо, що мадридський "Реал" лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги з 58 очками в активі.

У наступному турі чемпіонату Іспанії підопічні Карло Анчелотті зіграють проти "Жирони" українців Довбика і Циганкова.

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