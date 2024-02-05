Мадридський "Реал" зіграв внічию проти "Атлетіко", пропустивши гол у компенсований час.

У неділю, 4 лютого, "Реал" зіграв внічию в мадридському дербі проти "Атлетіко". Гра завершилася з рахунком 1:1.

Ворота "вершкових" в цьому матчі захищав Андрій Лунін. Він зробив кілька прекрасних сейвів, проте пропустив м'яч на 90+3-й хвилині.

Після гри головний тренер "Реала" Карло Анчелотті похвалив українського голкіпера, відзначивши його сейв після удару нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна.

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"Лунін? Він відбив удар Грізманна, впевнено перевів м'яч, допоміг команді зі стандартами, зробив все дуже добре.

Це була дуже хороша гра з нашого боку, контрольована, нам не пощастило пропустити в кінці, але нам не вистачало висоти, і ми це знали. Бувають випадки, коли виграєш на останніх хвилинах.

Не треба ні в чому дорікати, ми залишаємося лідерами і у нас є шанс завдати ще одного удару в суботу. Нічого зайвого, тому що команда дуже хороша. Цей матч ми провели дуже добре.

У нас сильна команда. Кожен робить свій внесок, у нас були втрати, і я дуже задоволений. Не призначили пенальті? Без коментарів", - наводить слова Карло Анчелотті Marca.

Відзначимо, що Андрій Лунін виходить в основному складі "Реала" вже в третій грі поспіль. Всього українець в цьому сезоні зіграв 11 матчів за "вершкових" в рамках Ла Ліги, 5 - "сухих".

Після 23-х турів "Реал" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги з 58 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграє проти "Жирони". Гра відбудеться 10 лютого. Початок матчу - о 19:30 за київським часом.

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