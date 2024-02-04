Мадридський "Реал" утримує лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У неділю, 4 лютого, відбувся центральний поєдинок 23-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися мадридські клуби "Реал" і "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 20-й хвилині - гол забив 24-річний півзахисник "Реала" Браїм Діас. На 48-й хвилині "Атлетіко" зрівняв рахунок завдяки точному удару Стефана Савича, але після перегляду відеоповтору суддя скасував взяття воріт через офсайд. І все ж уникнути поразки "матрацникам" вдалося. В самій кінцівці зустрічі Маркос Льоренте вразив ворота Луніна, відзначившись після передачі Мемфіса Депая.

Відео дня

"Реал" - "Атлетіко" - 1:1

Голи: Діас, 20 - Льоренте, 90+3

Відео голу "Реала":

Відзначимо, що Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на цю гру і повністю виправдав довіру головного тренера. Український голкіпер зробив кілька фантастичних сейвів і допоміг "вершковим" уникнути поразки. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,6 бала.

Мадридський "Реал" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В активі підопічних Карло Анчелотті 58 набраних очок. "Атлетіко" з 48 балами йде на четвертій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Жирони", а "Атлетіко" зустрінеться з "Севільєю".

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