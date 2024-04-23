Збільшені склади використовували на останніх чемпіонатах Європи 2021 року як захід, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволить розширити фінальні заявки національних команд на майбутній чемпіонат Європи. Раніше до списку могли потрапити 23 виконавці.

Уперше цю пропозицію було зроблено під час зустрічі тренерів усіх країн у Дюссельдорфі два тижні тому, але на засіданні національного комітету УЄФА зі змагань у понеділок, як стало відомо Sky Sports News, делегати проголосували за зміну правил Євро-2024 щодо збільшення ліміту з 23 гравців до 26.

Збільшені склади використовувалися на останніх чемпіонатах Європи 2021 року як захід, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID.

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Це останнє рішення, схоже, означає, що склади з 26 гравців стануть нормою для всіх національних турнірів УЄФА в майбутньому.

Рішення ще не остаточне - виконавчий комітет УЄФА (EXCO) має санкціонувати зміну правил - але очікується, що це буде просто формальне рішення. Виконком не проведе очне засідання до 22 травня, але зазвичай таке рішення ухвалюється віддалено. Це може статися пізніше цього тижня.

Євро-2024 - деталі

26 березня збірна України з футболу перемогла у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024, обігравши збірну Ісландії з рахунком 2:1.

Нещодавно ФІФА (Міжнародна федерація футболу) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу після закінчення матчів плей-офф відбору до Євро-2024. Зараз українська команда посідає в ньому 22 місце.

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