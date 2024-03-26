Матч завершився рахунком 2:1.

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу перемогла у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024.

Команди України та Ісландії о 21:45 зустрілися на "Тарчинський Арена Вроцлав" у Польщі. Збірна Ісландії нещодавно здобула впевнену перемогу в матчі з Ізраїлем (4:1).

На 30 хвилиніГудмундссон забив гол у ворота української команди. За 9 хвилин Яремчук забив гол Ісландії, однак арбітр скасував його через офсайд.

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На 54 хвилині Циганков забив ще один гол, зрівнявши рахунок. На 84 хвилині Мудрик пробив гол у дальній нижній кут воріт супротивника.

Стартовий склад збірної України: 23. Андрій Лунін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 14. Володимир Бражко, 8. Руслан Маліновський, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерій Бондар, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Тимчик.

Стартовий склад збірної Ісландії: 12. Хаукон Вальдімарссон, 3. Гудмундур Тоурарінссон, 4. Віктор Паульссон, 5. Сверрір Інгасон, 7. Йоуханн Гудмундссон (к), 9. Йоун Торстейнссон, 10. Альберто Гудмундссон, 17. Хаукон Харальдссон, 18. Даніель Гретарссон, 21. Арноур Траустасон, 22. Андрі Гудйонсен.

Запасні: 1. Еліас Олафссон, 2. Альфонс Сампстед, 6. Хйортур Германссон, 8. Мікаель Еллертссон, 11. Альвред Фіннбогасон, 13. Патрік Гуннарссон, 14. Колбейнн Фіннссон, 15. Віллюм Віллюмссон, 16. Мікаель Андерсон, 19. Ісак-Бергман Йоуханнессон, 20. Оррі Оскарссон, 23. Крістіан Хлінссон.

Шлях України до Чемпіонату Європи з футболу:

Як відомо, у відборі на Євро-2024 Україна посіла третє місце у групі і не змогла потрапити напряму до фіналу. Залишався шанс потрапити на Євро-2024 через плей-офф Ліги націй.

21 березня Україна перемогла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:1. Микола Матвієнко забив автогол на 57 хвилині гри, а Роман Яремчук та Артем Довбики забили голи на 85 та 88 хвилині.

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