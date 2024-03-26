До заявки на матч потрапив один із лідерів збірної України Віктор Циганков.

Сьогодні, 26 березня, збірна України проведе фінальний матч плей-оф за право позмагатися на Євро-2024.

Гра відбудеться о 21:45 у Вроцлаві - номінально домашній арені для збірної України. У прямому ефірі матч в Україні можна буде подивитися на T2 та кабельному ТБ на регіональних телеканалах "Суспільного". Також матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

У заявку на вирішальний матч відбору потрапили 23 футболісти, зокрема, й один із лідерів команди Віктор Циганков. Хавбек пропусти попередню зустріч України проти Боснії та Герцоговини через ушкодження. Натомість не знайшлося місця в заявці для двох захисників - Олександра Караваєва та Дениса Попова, й двох хавбеків - Олександра Піхальонка та Олексія Гуцуляка і форварда Данила Сікана.

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Крім престижу від виходу на Євро, збірна України також отримає серйозні преміальні - 9,25 мільйона євро лише за вихід у групу. За кожну перемогу там підопічні Сергія Реброва також зароблять по 1 млн, а за нічию - по 0,5 млн євро.

Матч Україна-Ісландія - коментарі футболістів та тренера

Поділився думкою про майбутній матч голкіпер збірної України Андрій Лунін в коментарі для УАФ. "Збірна Ісландії набагато складніша команда, ніж Боснія і Герцеговина. Більш організована команда, більш силова, і мені здається, з більшим досвідом. Матч буде 100% набагато важчим та вимогливішим", - зазначив Лунін.

Про стан команди супротивника розповів і екс-гравець "Шахтаря", який нині виступає в чемпіонаті Ісландії Костянтин Ярошенко. Він сказав, що там не вважають Україну фаворитом зустрічі і готові боротися за путівку на Євро.

"В Боснії відчувалося, що вони боялися, а ісландці повністю впевнені в собі. Але, думаю, перед матчем буде багато пропозицій посперечатися на щось, дискусій. Командного перегляду матчу в нас, найімовірніше, не буде. Тут це не так популярно. Після тренувань всі їдуть додому чи у справах, тут приватність переважує колективізм. У нас в Україні за збірну всі переймаються, тут такого немає, або вони це не показують. Немає якогось запалу", - розповів Ярошенко.

Схожої думки й керманич національної збірної Сергій Ребров. Він заявив, що команда відчуває тиск, адже розуміє важливість цього поєдинку. Крім того, він оцінив стан команди суперника.

"Для мене вони мають технічних гравців, але це дисциплінована і небезпечна команда. Але наші гравці повинні використовувати наші найкращі якості, я вірю у своїх футболістів. Мені казали, що я колись забивав Ісландії, але цього не пам'ятаю і ту команду не пам'ятаю. Нині вони зробили крок уперед, насамперед у дисципліні. Ісландія зараз не та, яка була тоді, коли я грав", – зазначив Ребров.

Прогноз на футбол сьогодні - які ставки букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом цієї зустрічі усе ж таки є збірна України - її перемогу в основний час оцінюють коефіцієнтом 1.58. Натомість перемогу суперників оцінили в 6,7. Нічия - 4,16.

Зазначимо, що йдеться про змінені коефіцієнти - після закінчення півфінальних матчів шанси на прохід України оцінювалися менше - 1.68 на перемогу команди Реброва в основний час.

Раніше стало відомо, що Олімпійська збірна України з футболу (U-23), яка готується до ОІ-2024, під час виїзного контрольного матчу програла японцям.

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