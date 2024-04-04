Україна піднялася в рейтингу Міжнародної федерації футболу на дві позиції.

ФІФА (Міжнародна федерація футболу) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу після закінчення матчів плей-оф відбору до Євро-2024. Наразі українська команда посідає в ньому 22 місце. Про це йдеться на сайті ФІФА.

Відомо, що останній раз рейтинг оновлювали 15 лютого, тоді українська збірна була на 24 місці. Після цього команда Сергія Реброва провела два відбіркові матчі на Євро-2024, в результаті яких перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 та Ісландію з аналогічним рахунком.

Тепер синьо-жовта команда має у рейтингу 1568,86 бала. Загалом в таблиці лідирують збірні Аргентини, Франції та Бельгії, яка буде суперником України під час чемпіонату. Також країна витіснила з топ-3 й команду Англії.

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Таким чином Україна піднялася в рейтингу на дві позиції та випередила команди Республіки Корея та Австралії. Також відомо, що серед збірних Європи Україна посідає 12 місце в заліку ФІФА.

Вихід України на Євро-2024: що відомо

26 березня Україна перемогла у вирішальному матчі відбору на Євро-2024. Спершу на 30 хвилині матчу Гудмундссон забив гол у ворота української команди, проте вже через 9 хвилин Яремчук забив у ворота збірної Ісландії, але арбітр скасував цей гол через офсайт. Але українці не здалися та вже на 54 хвилині Циганков забив гол та зрівняв рахунок. А на 84 хвилині Мудрик пробив гол у дальній нижній кут воріт суперника.

Також повідомлялось, що після цього матчу двоє українських гравців проходили тест на допінг, а саме Ілля Забарний та Віктор Циганков, через що їм не вдалося одразу відсвяткувати перемогу.

"Я ще не святкував ні з ким. Був на допінгу. Тільки з Вітьком сиділи. Зараз підемо привітати хлопців. Це дуже важливий крок для нас, про який усі мріяли. Тепер треба творити історію на Євро. Нам вдалося забити два м'ячі після того, як ми пропустили. Але ми домінували, я бачив, що Ісландія не хоче грати у футбол, вони грали просто на перемогу. Я відчував ще перед грою, що все буде добре. Незважаючи на те, що ми пропустили першими, відчував, що це наша гра, і ми її не відпустимо", - розповів тоді журналісту Забарний.

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