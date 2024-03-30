Через це Ілля Забарний та Віктор Циганков не змогли одразу відсвяткувати перемогу збірної разом з усіма футболістами.

Футболістам української збірної Іллі Забарному та Віктору Циганкову не вдалося відсвяткувати разом з командою вихід до фінальної частини Євро-2024 після перемоги над Ісландією у фіналі плей-оф. Вони були змушені піти на проходження допінг-тесту. Про це в коментарі для YouTube-каналу "Трендець" розповів Забарний.

Відомо, що після кожного матчу офіційні особи випадково обирають двох гравців з кожної команди для перевірки на допінг. З української збірної цього разу довелося йти Віктору Циганкову та Іллі Забарному. Ведучий каналу Дмитро Поворознюк 40 хвилин чекав на коментар футболістів, коли Забарний вийшов, то з гумором прокоментував таку ситуацію.

За його словами, процедура тривала близько години.

Він був впевнений, що команда зможе перемогти ісландців навіть після того, як українці пропустили гол у першому таймі.

"Я ще не святкував ні з ким. Був на допінгу. Тільки з Вітьком сиділи. Зараз підемо привітати хлопців. Це дуже важливий крок для нас, про який усі мріяли. Тепер треба творити історію на Євро. Нам вдалося забити два м'ячі після того, як ми пропустили. Але ми домінували, я бачив, що Ісландія не хоче грати у футбол, вони грали просто на перемогу. Я відчував ще перед грою, що все буде добре. Незважаючи на те, що ми пропустили першими, відчував, що це наша гра, і ми її не відпустимо", - запевнив Забарний.

Вихід України на Євро-2024: що відомо

Як писав УНІАН, у вівторок, 26 березня, Україна перемогла у вирішальному матчі відбору на Євро-2024. Спочатку на 30 хвилині матчу Гудмундссон забив гол у ворота української команди. Вже за 9 хвилин Яремчук забив гол Ісланжії, проте арбітр скасував його через офсайд. На 54 хвилині Циганков забив гол, зрівнявши рахунок. На 84 хвилині Мудрик пробив гол у дальній нижній кут воріт суперника.

Також 21 березня Україна у драматичному матчі перемогла Боснію і Герцеговину. Гра закінчилась із рахунком 2:1. Два голи від збірної України забили Роман Яремчук та Артем Довбик.

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