На думку букмекерів, найбільше шансів на перемогу в турнірі мають Англія та Франція.

Букмекери оцінили шанси України та інших команд на вихід із групи на Євро-2024. Так, лідером групи вважається Бельгія – на їх перемогу в четвірці можна поставити з коефіцієнтом 1.38. Шанси України оцінили в 5,0. Румунії – в 9,0. Найслабшою командою в групі, на думку букмекерів, є збірна Словаччини – на їхню перемогу коефіцієнт складає 10,0.

Крім того, букмекери оцінили й шанси кожної зі збірних на перемогу в турнірі. Так, фаворитами вважаються збірні Англії та Франції – коефіцієнт на це 4,5. Також, до п'ятірки найкращих команд, на їхню думку, входять Німеччина, Іспанія та Португалія з коефіцієнтами 7,00, 8,00 та 9,00 відповідно.

Натомість така можливість для України оцінюється в 33,0. Найменше шансів на перемогу в турнірі має збірна Грузії, яка напередодні вперше в історії кваліфікувалася на турнір – букмекери оцінили її коефіцієнтом 300,0.

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Збірна України вийшла на Євро-2024

Нагадаємо, напередодні збірна України обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на Євро-2024. Голами в команді Реброва відзначилися Михайло Мудрик та Віктор Циганков.

Матчі групового етапу Євро-2024 розпочнуться в червні. Першою для України стане зустріч зі збірною Румунії. Крім них, у групі також виступають збірні Бельгії та Словаччини.

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