Вчора увечеры були розіграні останні три путівки на Євро-2024.

Вчора увечері визначились останні учасники європейської першості з футболу. Так, останні путівки на Євро-2024 вибороли Україна, Польща та Грузія.

Групи Євро-2024 виглядають таким чином:

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія.

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія.

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща.

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, Україна.

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія.

За правилами турніру, в 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Нагадаємо, увечері 26 березня збірна Грузії обіграла Грецію в серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024. А збірна Польщі також за серією пенальті здолала Уельс.

Матч Україна - Ісландія закінчився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи на рахунку Віктора Циганкова та Михайла Мудрика.

Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. 26 березня влада країни попередила, що запровадить тимчасовий прикордонний контроль у рамках посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який вона приймає.

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