Виступ на європейській першості наша команда розпочне 17 червня.

Став відомий розклад ігор збірної України з футболу на європейській першості. Так, підопічні Андрія Шевченка розпочнуть виступ на Євро-2024 17 червня.

За підсумками жеребкування "жовто-сині" потрапили до групи Е, де їхніми суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Зокрема, українські футболісти на турнірі почнуть виступ 17 червня у Мюнхені на "Альянц-Арені", де зіграють проти румунів.

Відео дня

21 червня у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арена" пройде матч Словаччина – Україна.

26 червня у Штутгарті на "Мерседес-Бенц Арена" Україна зіграє проти Бельгії.

Євро-2024

У вчорашньому матчі перемога над Ісландією з рахунком 2:1 вивела збірну Україну на Євро-2024, що стане четвертою поспіль континентальною першістю для нашої збірної. Разом з українською збірною на турнір вийшли збірні Польщі та Грузії. Зазначимо, що грузинська збірна вибилась на Євро вперше в історії країни, перемігши збірну Греції з рахунком 4:2 у серії пенальті.

Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Німецька влада вже попередила, що запровадить тимчасовий прикордонний контроль у рамках посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який вона приймає.

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