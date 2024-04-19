Відразу у двох матчах півфіналісти визначилися в серії пенальті.

У четвер, 18 квітня, пройшли матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Конференцій. Найскладнішим виявився матч між Фіорентиною та Вікторією.

Чеський клуб у першому матчі зміг втримати безгольову нічию й у гостях намагався досягти того ж результату. Навіть за останні 25 хвилин у більшості, "фіалки" не спромоглися хоча б на один гол, то ж гра перейшла в овертайми. Вже там доля поєдинку вирішилася – господарі двічі реалізували кількісну перевагу та вийшли до чвертьфіналу Ліги Конференцій.

Найцікавішим щонайменше за вивіскою був матч Лілля та Астон Вілли. Англійці вдома обіграли французів 2:1, а в матчі-відповіді результат був дзеркальним на користь господарів. Усе вирішила серія пенальті, де підопічні Фонсеки поступилися, а Астон Вілла попрямувала до півфіналу.

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Ще одна серія пенальті відбулася в матчі між Олімпіакосом та Фенербахче. Після яскравого матчу в Греції, де господарі перемогли з рахунком 3:2, Турецька зустріч виглядала більш мляво. Господарі спромоглися забити лише один гол, на що гості не змогли нічого відповісти. Напевно, берегли сили для серії пенальті, де мінімально обіграли суперника.

В останній зустрічі Брюгге їхав у гості до ПАОКу. Тут не сталося сенсації, після мінімальної перемоги на домашніх трибунах, бельгійці змогли двічі відзначитися і в гостях. У підсумку 3:0 за результатом двох зустрічей – Брюгге впевнено проходить суперників з Греції.

Перші матчі півфіналу Ліги Конференцій відбудуться 2 травня. За вихід до фіналу Астон Вілла позмагається з Олімпіакосом, а Фіорентина з Брюгге.

Єврокубки перейшли до стадії півфіналу: що треба знати

Раніше стали відомі півфіналісти Ліги Чемпіонів. Так, першу путівку до фіналу ПСЖ розіграє з Борусією Дортмунд. А в паралельній зустрічі Реал Мадрид протистоятиме Баварії.

Чвертьфінали пройшли й у Лізі Європи. У наступній стадії Марсель протистоятиме Аталанті, а Рома позмагається з німецьким Баєром.

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